В Мордовии зарегистрирован 131 новый случай коронавирусной инфекции

В республике зарегистрирован 131 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по РМ.

Результаты заболевших подтверждены в установленном порядке, все они находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц – они также находятся под медицинским наблюдением, проводится лабораторное обследование.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Номера горячей линии в Управлении Роспотребнадзора по Республике Мордовия по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции – 8 (8342) 23-20-93, 23-00-16, 24-16-89.

На 21.10.2021 в Мордовии нарастающим итогом зарегистрировано 30286 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекции на территории РМ.