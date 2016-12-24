В Саранске с 21 октября надолго ограничат движение транспорта на Юго-Западе

«У нас впереди много дел»
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По информации Администрации города, при выполнении строительно-монтажных работ по реконструкции канализационных сетей в Юго-Западной части г. Саранска будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на следующих участках:
с 5:00 21 октября до 24:00 30 ноября по ул. Фурманова от ул. Филатова до ул. Гагарина,
с 5:00 21 октября до 24:00 30 ноября по ул. Филатова от ул. Щорса до ул. Мичурина,
с 5:00 21 октября до 24:00 30 ноября по улице Фурманова от ул. Гагарина до ул. Лазо;
с 5:00 21 октября до 24:00 30 декабря по улице Фурманова от ул. Лазо до ул. М. Расковой;
с 5:00 15 ноября до 24:00 31 января по улице Фурманова от ул. М. Расковой до О. Кошевого;
с 5:00 15 ноября до 24:00 28 февраля на улице Фурманова от ул. О. Кошевого до ул. Серадзской;
с 5:00 15 ноября до 24:00 28 февраля по улице Фурманова от ул. Серадзской до ул. Свердлова;
с 5:00 21 октября до 24:00 30 декабря по улице Фурманова от ул. Свердлова до Юго-Западного шоссе;
с 5:00 21 октября до 24:00 30 декабря по ул. Фурманова от корпуса №1 дома №54 по проспекту 50 лет Октября до Юго-Западного шоссе.
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также задействованная в выполнении строительно-монтажных работ техника.
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