Жительница Саранска ответит в суде за покупку экзамена по вождению

В столице Мордовии молодая автолюбительница предстанет перед судом по коррупционной статье – за покушение на дачу взятки должностному лицу. Барышня так сильно стремилась получить водительские права, что согласилась «купить» экзамен по вождению у сотрудников ГИБДД через посредника.

Фигурантка уголовного дела хорошо усвоила в автошколе теоретический курс, но во время демонстрации водительских навыков на полигоне все время совершала ошибки. Но помощь ей пришел «однокурсник» - парень рассказал о своих надежных связях в ГИБДД, которые сделают экзамен формальным. 13 тысяч рублей «благодарности» своему гаишнику, по заверениям молодого человека, решат все проблемы с получением прав.

Девушка согласилась и перевела деньги «спасителю» на «подкуп» экзаменатора из ГИБДД. «Студентка» в полной уверенности о благополучном исходе отправилась сдавать последнее учебное испытание. Но она дважды провалила вождение на полигоне и на выручку к ней никто так и не пришел.

Тогда жительница республики предъявила претензии «посреднику» и потребовала от него вернуть 13 тысяч рублей. Парень принялся увиливать от ответов и девушка пошла в полицию.

Молодого человека привлекли к уголовной ответственности за мошенничество - он не имел никаких намерений «подкупать» экзаменаторов и деньги на «подкуп» просто присвоил. Но и сама заявительница загремела под коррупционную статью – ее обвинили в покушении на дачу взятки должностному лицу. А по ней обвиняемую можно упечь за решетку вплоть до восьми лет или выписать огромный денежный штраф.