В Саранске передали в суд уголовное дело о сексуальном нападении на улице Осипенко

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в Саранске завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего мужчины за попытку «уличного» изнасилования незнакомой женщины.

По данным следствия, вечером 12 августа этого года на улице Осипенко в Саранске сексуально озабоченный субъект напал на 37-летнюю женщину, которая возвращалась домой. Несколько раз ударив ее, он потащил жертву в сторону неподалеку расположенных гаражей. Продолжая наносить ей удары, мужчина попытался реализовать свои похотливые устремления. В какой-то момент он отвлекся, женщина вырвалась и побежала в сторону многоквартирного дома с криками о помощи. Насильник скрылся с места происшествия.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого фигуранта в кратчайшие сроки. В ходе следственных действий потерпевшая опознала в нем полового злодея. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого и в последующем заключен под стражу.

Следователем СК сейчас собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по статье «Покушение на насильственные действия сексуального характера» направлено в суд для рассмотрения по существу.