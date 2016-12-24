В саранских автобусах тестируют работу антивирусных рециркуляторов воздуха

По информации саранской мэрии, в муниципальном транспорте столицы Мордовии сейчас тестируют работу антивирусных рециркуляторов воздуха. В пилотном проекте «Горэлектротранса» и НИИИС имени Лодыгина пока задействованы лишь два городских автобуса, в каждом из которых установлено по 2 рециркулятора – в начале и в конце салона. Идея такого дополнительного оснащения понятна – обеззараживание воздуха внутри общественного транспорта явно снизит риски распространения коронавирусной инфекции.