В саранских автобусах тестируют работу антивирусных рециркуляторов воздуха

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В Мордовии будут приняты дополнительные меры противодействия коронавирусу
По информации саранской мэрии, в муниципальном транспорте столицы Мордовии сейчас тестируют работу антивирусных рециркуляторов воздуха. В пилотном проекте «Горэлектротранса» и НИИИС имени Лодыгина пока задействованы лишь два городских автобуса, в каждом из которых установлено по 2 рециркулятора – в начале и в конце салона. Идея такого дополнительного оснащения понятна – обеззараживание воздуха внутри общественного транспорта явно снизит риски распространения коронавирусной инфекции.
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В Мордовии будут приняты дополнительные меры противодействия коронавирусу
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