В Мордовии коронавирус установил новый максимум заболеваемости

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По данным регионального оперативного штаба, в республике за сутки выявили 121 новый случай коронавирусной инфекции, 73 человека были выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по региону вновь зафиксировано 5 летальных случаев.
Скончался мужчина 1984 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлые сопутствующие заболевания. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1951 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония.
Скончалась женщина 1948 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя субтотальная пневмония.
Скончалась женщина 1936 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная пневмония.
Скончалась женщина 1939 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
За период пандемии в Мордовии от ковида умерли 642 человека.
По данным на 19 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2527 человек находятся на стационарном лечении, 2929 человек - под наблюдением дома.
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Бывший директор Большеигнатовского дома-интерната для престарелых и инвалидов получил условный срок за махинации с зарплатами
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