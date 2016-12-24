В Мордовии коронавирус установил новый максимум заболеваемости

По данным регионального оперативного штаба, в республике за сутки выявили 121 новый случай коронавирусной инфекции, 73 человека были выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по региону вновь зафиксировано 5 летальных случаев.

Скончался мужчина 1984 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлые сопутствующие заболевания. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1951 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония.

Скончалась женщина 1948 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя субтотальная пневмония.

Скончалась женщина 1936 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная пневмония.

Скончалась женщина 1939 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

За период пандемии в Мордовии от ковида умерли 642 человека.

По данным на 19 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2527 человек находятся на стационарном лечении, 2929 человек - под наблюдением дома.