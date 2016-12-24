В Мордовии рецидивист «ударно» провел каникулы на воле

В Мордовии суд вынес приговор 40-летнему уголовнику за криминальные «похождения» в новогодние каникулы. Он вышел на волю 31 декабря 2020 года за три недели успел «отметиться» в трех криминальных деяниях, включая налет на АЗС.

В мордовском райцентре Старое Шайгово 20 января 2021 года полицейским поступило сообщение о попытке ограбления АЗС. В час ночи в павильон при автозаправке заявился посетитель, выхватил нож и потребовал от продавщиц отдать всю выручку. Женщины в истерике стали кричать и звать на помощь, от чего грабитель резко прервал свою разбойную операцию и выбежал из помещения.

По поступившей ориентировке сотрудники уголовного розыска задержали бывшего зека в 500-х метрах от АЗС. Он пытался схорониться в сугробе у обочины дороги, но все равно был «рассекречен» сотрудниками полиции.

Задержанный вину в нападении на АЗС не отрицал. А потом выяснилось, что за короткий срок пребывания на воле он успел обворовать пункт приема металла на 11 тысяч рублей и залезть в пустующий дом. Сам недавний сиделец числился без определенного места жительства, и в чужом жилище нашел пристанище. За свои деяния рецидивист получил в суде 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.