Прокуратура откроет на «Лисме» мобильную приемную для сбора зарплатных требований от заводчан

Репортер

В связи с систематической задержкой выплаты заработной платы работникам «Лисмы» прокурором Пролетарского района г. Саранска на указанном предприятии с 19 по 22 октября 2021 года организована работа мобильной приемной, куда заводчане могут обратиться в целях последующего предъявления прокуратурой района в суд заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате. Об этом сообщает прокуратура Мордовии.

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