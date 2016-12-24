Прокуратура откроет на «Лисме» мобильную приемную для сбора зарплатных требований от заводчан

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В связи с систематической задержкой выплаты заработной платы работникам «Лисмы» прокурором Пролетарского района г. Саранска на указанном предприятии с 19 по 22 октября 2021 года организована работа мобильной приемной, куда заводчане могут обратиться в целях последующего предъявления прокуратурой района в суд заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате. Об этом сообщает прокуратура Мордовии.
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