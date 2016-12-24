Житель Саранска брал в аренду дорогую технику и сдавал ее в ломбард

В Саранске суд отправил на исправительные работы 22-летнего местного жителя Александра Большакова, уличенного в мошенничестве с продажей арендованных вещей.

В октябре прошлого года в дежурную часть полиции обратился молодой парень и сообщил, что сдал в аренду на пять суток свою игровую приставку ранее незнакомому субъекту. После оформления соответствующего договора арендатор заплатил владельцу консоли 500 рублей за один день. Остальные деньги он обещал отдать при возвращении приставки, а потом просто пропал и перестал отвечать на звонки. Ущерб от этой жульнической «аренды» составил более 17 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали вороватого «игромана» по месту жительства. Как выяснилось, житель Саранска Александр Большаков взял приставку в аренду без всякого намерения ее возвращать, и в первый же день сдал в ломбард за 10 тысяч рублей.

В ходе следствия стало известно о причастности деятеля к похожей «аренде», только с ущербом в 88 тысяч рублей. В июле этого года Большаков также оформил договор на временное пользование двумя кофемашинами, принадлежащими 43-летней индивидуальной предпринимательнице. Эту технику он тоже сдал в ломбард за 25 тысяч рублей.

По приговору суда махинатору назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев.