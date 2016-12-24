В республике зафиксировали сразу 6 смертей от коронавируса

Репортер

По данным регионального оперативного штаба, в Мордовии вновь был побит антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией.  За сутки в республике выявлено 112 новых случаев ковида, 73 человека были выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по региону зафиксирован максимальный дневной уровень смерти от губительного заболевания  - 6 новых летальных случаев.Таким образом, за период пандемии в республике от коронавируса как основной причины  умер уже 621 человек.

По данным на 15 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения,  2533 человека находятся в Мордовии  на стационарном лечении, 2707 человек - под наблюдением дома.

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