В республике зафиксировали сразу 6 смертей от коронавируса

На пределе возможностей
В Мордовии сотрудники спецподразделений соревновались за право ношения крапового берета
По данным регионального оперативного штаба, в Мордовии вновь был побит антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки в республике выявлено 112 новых случаев ковида, 73 человека были выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по региону зафиксирован максимальный дневной уровень смерти от губительного заболевания - 6 новых летальных случаев.Таким образом, за период пандемии в республике от коронавируса как основной причины умер уже 621 человек.
По данным на 15 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2533 человека находятся в Мордовии на стационарном лечении, 2707 человек - под наблюдением дома.
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В Мордовии сотрудники спецподразделений соревновались за право ношения крапового берета
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