Жительница Саранска за три дня переправила мошенникам более 2,5 миллионов рублей

Еще один случай разорительного телефонного мошенничества зафиксировали полицейские столицы Мордовии. 40-летняя местная жительница, работающая пекарем, самолично переправила аферистам свыше 2,5 миллионов рублей.

Дама стала жертвой уже классического обмана со звонком мнимого специалиста банка, сообщившего о желании неизвестных повесить на нее кредит. Чтобы опередить мошенников следовало переместить все сбережения на безопасные счета. Женщина сразу же перевела по указанным реквизитам имевшиеся у нее на карте деньги в сумме 1 миллион 800 тысяч рублей.

На следующий день «банкир» вновь связался с жительницей республики и предупредил, что для успешного завершения «защитной операции» требуется внести еще 500 тысяч. Клиентка оформила полмиллиона в кредит и перевела деньги по указанию собеседника.

Спустя сутки ей вновь позвонил все тот же специалист банка. Под аналогичной «легендой» он вытянул у нее еще более 200 тысяч рублей, которые женщина уже взяла в долг у знакомых. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей составила 2 549 000 рублей.