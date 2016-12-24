Жительница Саранска за три дня переправила мошенникам более 2,5 миллионов рублей

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В Мордовии суд вынес приговор «исполнителю роли» влиятельного сотрудника ФСБ
Еще один случай разорительного телефонного мошенничества зафиксировали полицейские столицы Мордовии. 40-летняя местная жительница, работающая пекарем, самолично переправила аферистам свыше 2,5 миллионов рублей.
Дама стала жертвой уже классического обмана со звонком мнимого специалиста банка, сообщившего о желании неизвестных повесить на нее кредит. Чтобы опередить мошенников следовало переместить все сбережения на безопасные счета. Женщина сразу же перевела по указанным реквизитам имевшиеся у нее на карте деньги в сумме 1 миллион 800 тысяч рублей.
На следующий день «банкир» вновь связался с жительницей республики и предупредил, что для успешного завершения «защитной операции» требуется внести еще 500 тысяч. Клиентка оформила полмиллиона в кредит и перевела деньги по указанию собеседника.
Спустя сутки ей вновь позвонил все тот же специалист банка. Под аналогичной «легендой» он вытянул у нее еще более 200 тысяч рублей, которые женщина уже взяла в долг у знакомых. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей составила 2 549 000 рублей.
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В Мордовии суд вынес приговор «исполнителю роли» влиятельного сотрудника ФСБ
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