В Мордовии принят план проверок ресурсоснабжающих организаций

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14 октября Глава Республики Мордовия Артём Здунов провел рабочую встречу с руководителем Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Игорем Кокуновым. Обсуждались вопросы подготовки региона к зимнему отопительному сезону.
На встрече были отмечены муниципальные районы, где в настоящее время наиболее низкая готовность к наступлению холодов. Принят план проверок ресурсоснабжающих организаций. Также ревизии будут подвергнуты все муниципальные образования. Теплоснабжающие компании должны получить паспорта готовности к 1 ноября текущего года, муниципалитеты – к 15 ноября.
Артём Здунов подчеркнул, что работа должна вестись максимально ответственно. Возможность коммунальных аварий должна быть сведена к минимуму. Несколько районов взяты на особый контроль.
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15 сентября Артём Здунов осмотрел объекты благоустройства в Рузаевке - парк культуры и отдыха, а также аллею Машиностроителей
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