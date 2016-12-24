В Мордовии принят план проверок ресурсоснабжающих организаций

14 октября Глава Республики Мордовия Артём Здунов провел рабочую встречу с руководителем Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Игорем Кокуновым. Обсуждались вопросы подготовки региона к зимнему отопительному сезону.

На встрече были отмечены муниципальные районы, где в настоящее время наиболее низкая готовность к наступлению холодов. Принят план проверок ресурсоснабжающих организаций. Также ревизии будут подвергнуты все муниципальные образования. Теплоснабжающие компании должны получить паспорта готовности к 1 ноября текущего года, муниципалитеты – к 15 ноября.

Артём Здунов подчеркнул, что работа должна вестись максимально ответственно. Возможность коммунальных аварий должна быть сведена к минимуму. Несколько районов взяты на особый контроль.