В Саранске пройдет гала-концерт международного фестиваля «Финно-угорский транзит»

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15 сентября Артём Здунов осмотрел объекты благоустройства в Рузаевке - парк культуры и отдыха, а также аллею Машиностроителей
15 октября в Государственном музыкальном театре им. Яушева состоится гала-концерт международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит».
На сцене театра выступит Народный хор «Мокшаваня» из Мордовии, который в прошлом году отпраздновал свое 80-летие. Коллектив исполняет народные мордовские обрядовые и бытовые песни и частушки.
С традиционными эрзянскими и мокшанскими песнями слушателей познакомит Народный фольклорный ансамбль «Мерема».
Фольклорный ансамбль «Торама» представит современную интерпретацию фольклорной музыки.
Народный ансамбль «Верея» из Карелии порадует песнями на карельском и финском языках под звучание народных инструментов.
Коллектив театра коми-пермяцкой песни «Вежалун» исполнит частушки на национальном языке.
Ансамбль «Вереск» из Ленинградской области развернёт перед зрителями своеобразный театр народной песни, состоящий из обрядов деревенской жизни и инструментальной музыки, духовного песнопения и даже современного фолк-рока.
Участник семейного дуэта «Идиллия» Дмитрий Лекомцев из Удмуртской Республики сыграет национальные и авторские мотивы на гармони и удмуртской скрипке – кубызе.
С песнями и обрядами народа ханты выступит фольклорный ансамбль «Овс мув нэ» Ямало-Ненецкого автономного округа.
Сыктывкарский «Театр мод» из Республики Коми покажет свою новую коллекцию. Их выступления не похожи на обычную демонстрацию одежды – это целое представление, где особо подчёркивается национальный колорит.
Выступят «онлайн» и зарубежные участники гала-концерта: Венгерский государственный фольклорный ансамбль, Северо-Карельский фольклорный ансамбль из Финляндии и Фольклорный ансамбль Лейгарид из Эстонии.
В рамках Финно-угорского транзита в Национальной библиотеке имени А.С. Пушкина состоится кинопоказ этнографических фильмов о культуре, традициях, быте и истории финно-угорских и самодийских народов.
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15 сентября Артём Здунов осмотрел объекты благоустройства в Рузаевке - парк культуры и отдыха, а также аллею Машиностроителей
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