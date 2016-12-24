Наталья Кочеткова из Саранска представила проект музея финно-угорских сказок на конкурсе «Мастера гостеприимства. Студенты»

В Ульяновске проходит полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» — проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Свои проекты представит 61 участник из 24 регионов России. Среди них — Наталья Кочеткова из Саранска.

Наталья учится в МГУ им. Н. П. Огарёва на географическом факультете по направлению «Туризм». Будущая специалистка мечтает организовывать современные и необычные форматы туров по России.

В 2019 году Наталья заняла третье место на конкурсе профессионального мастерства Worldskills Russia по компетенции «Туризм». На всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства. Студенты» амбициозная девушка представила задумку музея финно-угорских сказок.

Проект «Войтыр ëвкс» позволит туристам погрузиться в сказочную атмосферу финно-угорского фольклора. Самобытное пространство будет отображать эпохи этнической истории и разные регионы проживания финно-угорских народов. Цель проекта — сохранение и популяризация этнических культурных особенностей. Наталья мечтает, чтобы её музей стал площадкой для межкультурного диалога в Мордовии.

«Туризм — горячо любимое дело всех, кто приехал на Мастеров. Спасибо платформе «Россия — страна возможностей» за пространство для коммуникации и работы над своим будущим. Прекрасно иметь друзей и партнеров по всей стране. Это наша Россия, и открывать ее нужно всему миру сообща», — поделилась впечатлениями Наталья Кочеткова.

Цель всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства» – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства.

Молодежное направление конкурса – «Мастера гостеприимства. Студенты», реализуется совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. Студенческое направление конкурса «Мастера гостеприимства» проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал.

Всего на конкурс «Мастера гостеприимства. Студенты» поступило более 9000 заявок. Дистанционный этап конкурса для участников молодежного направления завершился 28 февраля, после чего конкурсанты обучались в проектной мастерской, а теперь успешно прошедшим онлайн-этапы участникам предстоит соревноваться на очных полуфиналах.

Очные оценочные мероприятия для участников молодежного направления конкурса проходят в 3 городах России с сентября по октябрь 2021 года.

Даты полуфиналов:

- Полуфинал в Петрозаводске – с 15 по 17 сентября;

- Полуфинал в Ульяновске – с 12 по 14 октября.

- Полуфинал в Железноводске – с 19 по 21 октября.

По итогам очных соревнований будут определены свыше 150 лучших участников, которые в финале поборются за гранты на реализацию проектов в специальных номинациях от партнеров конкурса.