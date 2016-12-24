МВД по РМ предупредило об уголовной ответственности за махинации с QR-кодами

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В Мордовии обострилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом
МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам об ответственности за подделку и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сертификатов (справок) с результатами ПЦР-теста, справок о медицинском отводе от прививки.
Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено наказание не только для продавцов поддельных документов, но и для покупателей. Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет.
Ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена статьей 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание - до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа - до одного года лишения свободы.
Полицейские принимают все необходимые меры, направленные на пресечение фактов организации, изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации.
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