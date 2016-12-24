Безработный житель Мордовии перевел мошенникам со своих «кредиток» почти миллион рублей

Территории комфорта
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30-летний безработный из села Спасское Большеигнатовского района Мордовии под «руководством» телефонных мошенников загнал себя в кредитную кабалу.
После звонка «специалиста банка», сообщившего сельчанину о стремлении неизвестных «навесить» на него кредит, мужчина решил последовать совету «финансиста» и нарушить планы злоумышленников. Безработному следовало самому быстро оформить займ и переправить деньги на «резервные счета».
Житель Мордовии через мобильные приложения двух банков завел на свое имя восемь кредитных карт и выгреб с них все деньги. 931 тысячу рублей он перевел на «защищенный счет».
На следующий день мужчина решил узнать в банке, удалось ли ему отбиться от мошенников. После беседы с сотрудникам финансового учреждения он понял, что попал в организованную аферистами западню и отправился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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