В Минпромторге России поддержали проекты развития промышленной сферы Мордовии

12 октября в Москве состоялась рабочая встреча Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и Главы Мордовии Артёма Здунова. Обсуждались вопросы реализации важных для промышленного развития региона проектов.



В начале встречи Денис Мантуров отметил стабильные показатели индекса промышленного производства республики. Так, например, за период январь-июль текущего года показатели индекса опережали аналогичные по стране на 1,1 %. При этом на долю Мордовии приходится почти пятая часть общероссийского производства магистральных грузовых вагонов широкой колеи, ламп накаливания, дуговых и светодиодных ламп, около 5 % – цемента и фанеры.



В ходе совещания был затронут вопрос развития производства оптического волокна и создания в республике промышленного технопарка в сфере радиоэлектронной промышленности. В Саранске с 2016 г. функционирует АО «Оптиковолоконные Системы» - единственный на территории Евразийского экономического союза производитель оптического волокна.



«Минпромторг поддерживает предложение Правительства Мордовии по усилению контроля технологических этапов производства на территории России оптоволоконных кабелей, в том числе, как один из первых шагов, - нанесение на кабели, обозначений, позволяющих отделить отечественную продукцию от импортной», - отметил Денис Мантуров.



Глава Мордовии подчеркнул, что Минпромторгом России уже проделана большая работа по формированию нормативной базы и принятию мер, направленных на поддержку российских производителей. Эффект от предпринятых мер - за 9 месяцев 2021 г. достигнуты рекордные объемы сбыта оптического волокна производства ОВС в размере 1,8 млн. км, с ростом к соответствующему период прошлого года почти на треть. При этом доля российского волокна на отечественном рынке достигла в текущем году 24% против 9% в 2018 г.



Проект промышленного технопарка в сфере радиоэлектронной промышленности в Мордовии может быть реализован как пилотный в рамках нового механизма господдержки. Впоследствии это производство будет масштабировано на территории индустриального парка «Светотехника», создание которого включено в Программу социально-экономического развития Республики Мордовия на 2022 – 2026 годы. Для размещения новых производств в сфере радиоэлектронной, светотехнической и стекольной промышленности планируют использовать земельный участок и имущественный комплекс завода «Лисма». О том, что в эти площади бывшего промышленного гиганта нужно вдохнуть новую жизнь, Денис Мантуров и Артём Здунов говорили в ходе недавнего рабочего визита Министра в республику.



В ходе встречи было принято решение провести в Мордовии одно из заседаний Координационного совета по вопросу развития радиоэлектронной промышленности.



Артём Здунов подчеркнул: исторически в Мордовии радиоэлектронная, электротехническая и светотехническая отрасли являются приоритетными направлениями промышленности. На территории республики создан кластер «Волоконная оптика и оптоэлектроника», работают более 10 промышленных предприятий в сфере радиоэлектроники, а МГУ им. Н.П. Огарёва осуществляет подготовку квалифицированных специалистов. В этой связи представляется целесообразным и перспективным развивать данное направление, в том числе в рамках импортозамещения.



Также на встрече обсуждался вопрос поддержки народных художественных промыслов республики. Денис Мантуров принял предложение Артёма Здунова о включении производителей Мордовии в перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, а также о включении региона в пилотный проект «ТЕТРА» по поддержке территорий сохранения и развития традиций и укладов бытования.