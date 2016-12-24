В Саранске обсудили подготовку к Всероссийской переписи населения

12 октября в Саранске состоялось заседание республиканской комиссии по проведению Всероссийской переписи населения. В мероприятии приняли участие руководитель Территориального органа Росстата по Республике Мордовия Ия Парамонова, представители органов исполнительной власти региона, главы муниципальных районов республики.

Заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова, возглавляющая комиссию, обратила особое внимание участников совещания на важность Всероссийской переписи населения. «Это один из ключевых проектов этого года, который охватит всю территорию страны. От данных, которые получит Росстат, зависят многие стратегически важные решения Правительства», – отметила она.

Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РМ Ия Парамонова рассказала о готовности региона . – «Полностью подобран переписной персонал. Прошли обучение и уже приступили к работе контролёры полевого уровня. 15 октября переписчики пройдут 3-х дневное обучение и с 18 октября они будут обходить все жилые помещения региона и переписывать население на стационарных участках».

В рамках заседания особое внимание было уделено вопросам привлечения к проведению переписи волонтёров.

«300 волонтеров-помощников в вопросах активного информирования населения о Всероссийской переписи населения, ее целях и задачах, а также возможности принять участие в переписи любым доступным способом начнут свою работу 15 октября», – сообщила Ия Парамонова.

Исполняющий обязанности Министра информатизации и связи Мордовии Игорь Вольфсон рассказал, что технологическая часть первой цифровой переписи населения России готова полностью: электронная система получения, передачи, обработки и хранения данных многократно протестирована.

«Мы информируем всех, кто имеет аккаунт на портале, о возможности пройти перепись онлайн. Процедура упрощена - время заполнения анкеты сокращено с 45 до 20 минут», – отметил он.

О мерах по обеспечению безопасности переписного персонала и охраны правопорядка в период проведения Всероссийской переписи населения 2020 года доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РМ Виталий Хапиков.

Напомним, основной этап Всероссийской переписи населения будет проходить с 15 октября по 14 ноября, а с 15 октября по 8 ноября — на портале «Госуслуги».