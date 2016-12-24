«Мастер перевоплощений» отправится на зону

В Мордовии суд вынес приговор «исполнителю роли» влиятельного сотрудника ФСБ

В Саранске суд вынес приговор по любопытному уголовному делу «актера силового жанра». 22-летний Хафиз Асаинов из ромодановского села Белозерье решил исполнить перед заинтересованными людьми роль сотрудника влиятельной спецслужбы и заработать на этом деньги. Но маскарад разоблачили, и ближайшие годы парень будет мысленно оттачивать свое мастерство в сильно стесненных условиях.

Весной прошлого года Асаинов «нарисовался» перед несколькими жителями Мордовии в качестве сотрудника центрального аппарата ФСБ России. В доверительных беседах он утверждал, что может решить практически любой щекотливый вопрос в солидных ведомствах.

Вскоре для «решалы» нашелся и клиент - бывший полицейский, которого осудили за избиение задержанного и уволили со службы. Мужчина хотел восстановиться в должности, для чего требовалось ни много ни мало пересмотреть приговор суда. Для положительного решения вопроса через Верховный суд России Асаинов запросил 250 тысяч рублей. Бывший опер согласился на эти условия, обещал отдать деньги частями, но сам отправился в Управление ФСБ по РМ и рассказал там о липовом «сотруднике».

25 мая экс-полицейский встретился с «влиятельным силовиком» и отдал основную часть «гонорара». Это рандеву проходило под контролем сотрудников УФСБ по РМ. Асаинова взяли с поличным, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в крупном размере».

К слову, Хафиз Асаинов уже привлекался к уголовной ответственности, три года назад он засветился в похожем деянии - обещал за деньги отмазать от тюрьмы приятеля, залетевшего с наркотой. Только сумма тогда фигурировала куда более скромная - 36 тысяч рублей, видимо, сделал «скидку» по дружбе. Тогда дело прекратили в связи с примирением сторон.

Сейчас же комбинатор в ходе своих представлений залетел и еще по одной уголовной статье – «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну». Как установили сотрудники УФСБ по РМ, Асаинов ввел в заблуждение сотрудников Торбеевского отдела полиции и ознакомился с документами оперативно-розыскной деятельности отдела, составляющими государственную тайну со степенью «совершенно секретно» и «секретно».

В суде «мастер перевоплощений» все свои «прегрешения» признал и заявил, что раскаивается в содеянном. В итоге, Верховный суд Мордовии приговорил его к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима.