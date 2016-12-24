В Ковылкино 21-летний водитель насмерть сбил женщину на дороге

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По информации Госавтоинспекции Мордовии, ночью 11 октября в городе Ковылкино молодой парень за рулем отечественной «десятки» насмерть сбил женщину на дороге. ДТП произошло в 23.30 на улице Гагарина в райцентре. 21-летний водитель ВАЗ 2110 совершил наезд на пешехода, которая находилась на правой обочине дороги по ходу движения автомобиля. После столкновения «десятка» еще и врезалась в опору ЛЭП. Женщина, личность которой сразу установить не удалось, скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель смертоносной легковушки отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составлен административный материал по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, по которой предусматривается штраф в размере до тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Известно, что 21-летний субъект неоднократно привлекался к административной ответственности в области безопасности дорожного движения.
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