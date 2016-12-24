В Саранске открывается выставка «Валентин Попков. Долгий свет души»

Выставка «Валентин Попков. Долгий свет души» посвящена 80-летию со дня рождения заслуженного художника РСФСР, народного художника МАССР Валентина Алексеевича Попкова. Она открывается 13 октября в 16.00 в Выставочном зале МРМИИ им. С. Д. Эрьзи (ул. Советская, 29). В экспозиции представлено более 120 произведений живописи и графики из собрания музея и авторской коллекции.

В. А. Попков (1941–2009) – один из крупнейших художников современного отечественного искусства, мастер тематической картины, портрета, пейзажа, интерьера, натюрморта. Его произведения хранятся в ГТГ, Московском музее современного искусства, Саратовском музее им. А. Н. Радищева, других музеях России, частных коллекциях. На экспозиции выделен так называемый «жемчужный зал», содержание которого составляет жемчужину выставки – любимые работы художника, личные вещи из мастерской.

Основа творчества В. А. Попкова – философское мировоззрение, утверждение духовно-нравственных ценностей жизни, метафоричность и символика образов. Одна из основных его тем – тема исторической памяти, преемственности поколений, сохранения традиций. Автор раскрывает духовные поиски современности, ярко обозначая самую главную тему – тему Души. Полотна необыкновенно лиричны, эмоциональны. Мастер выбирает натурно-ассоциативный метод работы, опираясь на непосредственное впечатление от природы, а также на ассоциации и авторскую рефлексию, что отражается в многослойности смыслов, условности выразительного языка, символике образов.

Живопись В. А. Попкова поэтична и музыкальна. Поэтому экспозицию сопровождает любимая музыка художника. В ходе работы выставки предполагается проведение музыкально-тематического вечера «Поговорим по душам», к которому может присоединиться каждый желающий участвовать в композиции. На выставке вместе с В. А. Попковым можно поразмыслить о современности и прошлом, о себе самих и нашей душе, о гармонии, любви и радости бытия.