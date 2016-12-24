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По данным Госавтоинспекции республики, 9 октября в Ельниковском районе дорожная авария унесла жизнь 20-летней девушки. В 1 час 30 минут на автодороге «Ковылкино – Краснослободск – Ельники» 30-летний водитель автомашины «Лада Приора» не учел дорожные условия и допустил съезд в левый по ходу своего движения придорожный кювет. Автомобиль опрокинулся. В результате ДТП 20-летняя девушка-пассажир от полученных травм скончалась в автомашине скорой помощи. Водитель, а также еще двое пассажиров легковушки –18-летняя девушка и 27-летний парень с различными травмами были госпитализированы в больницу. В сообщении ГИБДД отмечается, что находившийся за рулем товарищ в этом году пять раз был оштрафован за чрезмерную тонировку стекол авто.
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Экс-руководитель КС Банка Владимир Грибанов попал под уголовное преследование
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