В Рузаевке комбайнер с травматической ампутацией левой голени был доставлен в больницу

Следственный комитет по РМ устанавливает обстоятельства получения телесных повреждений комбайнером во время сельскохозяйственных работ.



По предварительным данным, днем 8 октября 2021 года в поле возле деревни Пушкино в Рузаевском районе пострадавший был тяжело травмирован во время чистки бункера комбайна при работающем шнеке. С травматической ампутацией левой голени он был доставлен в медицинское учреждение.



В настоящее время следователи изучают обстоятельства происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.