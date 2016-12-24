В Рузаевке комбайнер с травматической ампутацией левой голени был доставлен в больницу

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Следственный комитет по РМ устанавливает обстоятельства получения телесных повреждений комбайнером во время сельскохозяйственных работ.
По предварительным данным, днем 8 октября 2021 года в поле возле деревни Пушкино в Рузаевском районе пострадавший был тяжело травмирован во время чистки бункера комбайна при работающем шнеке. С травматической ампутацией левой голени он был доставлен в медицинское учреждение.
В настоящее время следователи изучают обстоятельства происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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