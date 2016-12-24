Обязательная вакцинация в Мордовии

Кто в республике обязан сделать прививку от коронавируса?

За подписью главного санитарного врача Мордовии Татьяны Харитоновой 11 октября издано постановление об обязательной вакцинации в республике отдельных категорий граждан. Постановление опубликовано на сайте Роспотребнадзора по РМ.