Обязательная вакцинация в Мордовии

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Владимир Путин принял важнейшие решения для развития Мордовии
Кто в республике обязан сделать прививку от коронавируса?
За подписью главного санитарного врача Мордовии Татьяны Харитоновой 11 октября издано постановление об обязательной вакцинации в республике отдельных категорий граждан. Постановление опубликовано на сайте Роспотребнадзора по РМ.
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Владимир Путин принял важнейшие решения для развития Мордовии
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