Обязательная вакцинация в Мордовии

Репортер

Кто в республике обязан сделать прививку от коронавируса?

За подписью главного санитарного врача Мордовии Татьяны Харитоновой 11 октября издано постановление об обязательной вакцинации в республике отдельных категорий граждан. Постановление опубликовано на сайте Роспотребнадзора по РМ.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Финита ля комедия»

В Мордовии полицейские устанавливают потерпевших от действий финансовой пирамиды «Финико»

1
Заказать рекламу
1
1
1