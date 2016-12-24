В мордовских колониях из-за ковида отменили длительные свидания родственников с заключенными

Как сообщает УФСИН по РМ, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в учреждениях ведомства введены ограничительные мероприятия.

В частности, до особого распоряжения отменено предоставление длительных свиданий. Предоставление краткосрочных свиданий осуществляется в специальных помещениях, оборудованных защитным стеклом и переговорной связью с обязательным использованием средств индивидуальной защиты.

Прием посылок, передач и бандеролей проводится с соблюдением дополнительных санитарно-противоэпидемических мер, направленных на недопущение и распространение инфекционных заболеваний.

Свидания осужденных с лицами, осуществляющими юридическую помощь и участвующими в судебно-следственных действиях, предоставляются в помещении комнат краткосрочных свиданий через стекло при наличии средств индивидуальной защиты (масок, бахил, перчаток).

В УФСИН по РМ просят родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе и на официальном сайте УФСИН России по Республике Мордовия.