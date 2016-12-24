Велосипедный маршрут свяжет Центр и Юго-Запад Cаранска

Глава Мордовии Артём Здунов 9 октября провел очередную встречу с членами экспертного клуба «Моя Мордовия», на которой обсудили концепцию развития велосипедной инфраструктуры в Саранске.

Члены клуба поблагодарили руководителя республики за поддержку этого направления, ведь здесь Саранску есть над чем работать. В столице Мордовии, как и в большинстве российских городов, велоинфраструктура практически не развита, при этом велодорожки дают городу больше возможностей для мобильности, позволяют бороться с шумовым загрязнением, улучшают логистику. Это отражено даже в транспортной стратегии страны.

Главная задача проекта, представленного членами экспертного клуба «Моя Мордовия», - создать условия для проезда на велосипедах, самокатах, других средствах личной мобильности. Было подчеркнуто, что 70 процентов россиян поддерживают создание велоинфраструктуры.

В качестве пилотного маршрута члены экспертного клуба предложили связать Центр и Юго-Запад города, сделав ориентир на студентов – на разработанном веломаршруте находятся корпуса МГУ имени Н.П. Огарева и педуниверситета. Большую часть маршрута предложено создать за счет проезжей части, где это позволяет транспортная ситуация, часть - за счёт полностью обособленных велодорожек, часть пройдет по пешеходным участкам. В качестве источников финансирования предлагается использовать возможности нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда».

Глава Мордовии предложил использовать опыт городов, максимально похожих на Саранск по инфраструктуре и логистике.

«Нам нужно, чтобы велосипедистов стало в разы больше, а велодорожки были востребованы горожанами каждодневно, это и пропаганда здорового образа жизни, и создание инфраструктуры для развития велотуризма в Мордовии», - сказал Артём Алексеевич.

По итогам обсуждения концепции развития велосипедной инфраструктуры Глава Мордовии дал поручение Правительству республики и администрации Саранска совместно с ГИБДД и другими заинтересованными ведомствами проработать представленный проект веломаршрута, чтобы в следующем сезоне реализовать часть его как пилотный.