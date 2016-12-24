С 15 октября в Мордовии вводятся QR-коды

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8 октября в Доме Республики состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. По поручению Главы Мордовии Артёма Здунова его провел Председатель Правительства республики Владимир Сидоров.
Было отмечено, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом очень сложная – уже пройдены пиковые значения ноября-декабря прошлого года. За неделю количество новых случаев заражения в сутки увеличилось в среднем с 80 до 90 человек. На лечении в ковидных госпиталях находятся уже 2 400 пациентов (еще неделю назад было 2 тысячи человек).
Как отметила вице-премьер Галина Лотванова, идет рост внебольничных пневмоний, особенно в возрастной категории 60 лет и старше. «В лечении ковидных пациентов задействовано 17 медицинских учреждений, свободный коечный фонд составляет всего 9 %», - сказала она.
И.о. министра здравоохранения РМ Олег Маркин отметил, что развернуто 2700 инфекционных коек, и это беспрецедентная для региона цифра, но резерва уже практически нет. «Больных сейчас в разы больше, чем в ноябре-декабре 2020 года», - подчеркнул руководитель Минздрава республики.
Тревогу вызывает и рост заболеваемости у детей - по информации главного санитарного врача по РМ, на сегодняшний день дистанционное обучение введено в 11 школах республики. При этом идет рост и ОРВИ, и уже официально зарегистрирован случай гриппа. «Любой случай гриппа тоже дает тяжелую клинику, и мы не исключаем появления микст-инфекции – когда больной ковидом может быть и носителем вируса гриппа», - сказала Татьяна Харитонова.
Дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации в регионе, как подчеркнул Председатель Правительства Мордовии, зависит от решения двух ключевых задач: соблюдения рекомендованных специалистами мер профилактики и высокого охвата вакцинацией. Однако до сих пор в некоторых отраслях темпы вакцинации очень низкие, в том числе в сфере транспорта. «Давайте все поймем: мы перешагнули порог прошлого года по развертыванию коек. Сейчас мы оборудуем Краснослободскую больницу под обеспечение кислородом, а дальше что будем оборудовать? Вы только представьте: у нас в больницах сейчас лежат под кислородом 1,5 тысячи человек», - сказал Владимир Сидоров.
На заседании оперштаба принято решение о введении в Мордовии дополнительных ограничительных мер. С 15 октября допуск совершеннолетних граждан в организации общественного питания, бытовых услуг, спорта и культуры будет осуществляться только при наличии QR-кода или сертификата профилактической прививки, подтверждающих вакцинацию против COVID-19, с даты которой прошло не более 12 месяцев, либо QR-кода, подтверждающего, что гражданин перенес коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев. Кроме того, на следующей неделе Управление Роспотребнадзора по Мордовии определит категории граждан, для которых будет введена обязательная вакцинация.
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