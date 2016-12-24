Учительница из Рузаевки ответит в суде за хищение золота у школьников

В Мордовии завершено расследование по «золотому делу» 28-летней учительницы из Рузаевки. Стараниями региональных СМИ ее имя было «рассекречено» еще на этапе предварительного следствия. Речь идет об учительнице 17-ой школы Светлане Юртайкиной. Она обвиняется в совершении 15 воровских операций, большую часть из которых педагог провернула в «игровой форме» с детьми.

Как сообщает МВД по РМ, в ходе следствия было установлено, что с конца ноября прошлого года по начало февраля 2021 года обвиняемая во время перемен приглашала учеников младших классов в спортивный зал, где предлагала им поиграть в разные игры. Девушка завязывала школьникам глаза и под предлогом обеспечения сохранности снимала с детей ювелирные украшения, которые обратно не возвращала. В нескольких случаях она совершила кражу изделий, якобы помогая школьникам снять верхнюю одежду или поправить воротник на форме. Похищенные ювелирные ценности она сдавала в ломбарды, а вырученные деньги тратила на личные нужды. Ущерб, причиненный 10 потерпевшим, составил более 170 тысяч рублей.

Кроме того, учительница обвиняется в четырех фактах кражи денежных средств у родителей учеников. Под предлогом сбора наличности на страхование детей, покупку рабочих тетрадей и другие нужды класса она совершила хищение 59 тысяч рублей.

Также установлена причастность обвиняемой к краже денег у одной из рузаевских семей. В июне 2020 года она занималась с ребенком в качестве репетитора и заметила, где его родители хранят наличность в квартире. Воспользовавшись моментом, педагог похитила 42 тысячи рублей.

В отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Свою вину она признала полностью и частично возместила причиненный ущерб.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.