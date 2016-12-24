В Саранске дезинфекцию в жилых домах проводят спецсредствами без хлора

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Как сообщает саранская мерия, в столице Мордовии не прекращается дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах. Вместе с обострением обстановки по коронавирусу наблюдается и сезонный рост заболеваемости. В связи с этим, управляющие компании города на постоянной основе проводят санитарную обработку мест общего пользования жилого фонда.
При этом, как отмечается, пристальное внимание уделяется входным группам многоквартирных домов, лифтам и контактным поверхностям подъездов. Дезинфекция проводится специализированными средствами безопасными для человека, зачастую даже не имеющими характерных запахов. Так что, если вы не ощущаете в подъезде своего дома стойкого запаха хлора, это не значит, что обработка не проводилась, - говорится в сообщении.
Представители районных администраций проводят мониторинг обработки МКД через домкомов. До настоящего времени жалоб от официальных представителей собственников жилья на отсутствие дезинфекции не поступало.
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