В Саранске дезинфекцию в жилых домах проводят спецсредствами без хлора

Наш город

Как сообщает саранская мерия, в столице Мордовии не прекращается дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах. Вместе с обострением обстановки по коронавирусу наблюдается и сезонный рост заболеваемости. В связи с этим, управляющие компании города на постоянной основе проводят санитарную обработку мест общего пользования жилого фонда.

При этом, как отмечается, пристальное внимание уделяется входным группам многоквартирных домов, лифтам и контактным поверхностям подъездов. Дезинфекция проводится специализированными средствами безопасными для человека, зачастую даже не имеющими характерных запахов. Так что, если вы не ощущаете в подъезде своего дома стойкого запаха хлора, это не значит, что обработка не проводилась, - говорится в сообщении.

Представители районных администраций проводят мониторинг обработки МКД через домкомов. До настоящего времени жалоб от официальных представителей собственников жилья на отсутствие дезинфекции не поступало.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Побочный доход

Бывший директор Большеигнатовского дома-интерната для престарелых и инвалидов получил условный срок за махинации с зарплатами

«Финита ля комедия»

В Мордовии полицейские устанавливают потерпевших от действий финансовой пирамиды «Финико»

«Эх, прокачу!»

В Мордовии хитроумная предпринимательница похитила почти 3 миллиона рублей из бюджета

«Чистая Страна 2.0»

В Саранске 13 сентября на Советской площади выступит группа «Братья Грим»

1
Заказать рекламу
1
1
1