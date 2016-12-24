В Мордовии приставы изъяли свыше тысячи подделок «Domestos» и «Fairy»

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Должностные лица отделения судебных приставов по Ленинскому району УФССП России по Республике Мордовия изъяли свыше 1 тысячи бутылок чистящих средств, маркированных товарными знаками «Domestos» и «Fairy», с признаками контрафактности.
Индивидуальный предприниматель осуществлял продажу товара без надлежащих документов. По данному факту в отношении мужчины правоохранительными органами возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Суд постановил изъять бутылки с чистящими средствами и передать их на уничтожение.
Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство в отношении должника и выехал по месту нахождения магазина на улице Рабочая. В присутствии понятых контрафактная продукция в количестве 1323 бутылок изъята. В настоящее время готовятся документы для передачи контрафакта специализированной организации для уничтожения.
Кроме того, правонарушителю предстоит оплатить 25 тысяч рублей административного штрафа. Если мужчина не исполнит свои обязательства в установленный законом срок, к нему будут применены меры принудительного исполнения.
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