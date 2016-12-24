В республике за день выявили 93 новых случая заболевания коронавирусом

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Региональный оперативный штаб фиксирует очередное увеличение заболеваемости коронавирусом в Мордовии. За минувшие сутки в республике выявлено 93 новых случая, 54 человека были выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по Мордовии зафиксировано 4 новых смерти от ковида. Скончалась женщина 1983 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжелое сопутствующее заболевание. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончался мужчина 1978 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная пневмония.
Скончалась женщина 1951 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1951 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная пневмония.
По данным на 8 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения 2 432 человека находятся на стационарном лечении, 2338 человек - под наблюдением дома.
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Артём Здунов проинспектировал благоустройство дворовых территорий в Пролетарском районе Саранска
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