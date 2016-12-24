Жительница Саранска «заморозила» миллион рублей на счетах у «мутных трейдеров»

Взяли деньги и золото на 2 миллиона
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40-летняя жительница Саранска пришла к полицейским с заявлением о мошенничестве специалистов по «инвестиционным решениям», в результате которого она не может получить доступ к своим деньгам. Женщина перевела на инвестиционные вклады свыше миллиона рублей, а сейчас ее деньги оказались «заморожены».
В саранском отделе полиции №3 рисковая вкладчица рассказала, что около месяца назад она нашла в социальной сети объявление о возможности получить высокий доход на инвестиционных вложениях. Жительница Мордовии подала по ссылке соответствующую заявку.
С клиенткой вышел на связь «трейдер» из рекламы и сообщил номера нескольких счетов, куда требовалось перечислить деньги. Женщина сначала перевела все свои сбережения, а потом оформила кредит и пополнила заемными средствами свой «инвестиционный депозит». Всего на счетах у нее скопилось 1 003 500 рублей.
Когда же пришло время поучить первые проценты, трейдеры ей сообщили, что счета заморожены, а начисление процентов по вкладам временно не производится. По настоянию родственников жительница Мордовии обратилась с заявлением в органы внутренних дел. В настоящее время по данному факту сотрудниками УМВД России по Саранску проводится проверка.
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