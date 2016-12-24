В Мордовии за сутки выявлено 90 новых случаев заболевания коронавирусом

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Мордовии выявлено 90 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом, 55 человек были выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по республике зафиксировано 3 новых летальных случая. Скончалась женщина 1968 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончался мужчина 1948 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1938 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Всего за время пандемии от коронавируса, как основной причины, в Мордовии скончались 584 человека.