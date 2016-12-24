В столице Мордовии за налоговые долги арестовали имущество «Спецавтохозяйство Саранское»

«Эх, прокачу!»
В Мордовии хитроумная предпринимательница похитила почти 3 миллиона рублей из бюджета
В Мордовии прокуратура санкционировала частичный арест имущества муниципального предприятия «Спецавтохозяйство Саранское» на сумму свыше 7,5 миллионов рублей. Причина все та же, что и в случае с горводоканалом - налоговые долги.
Налоговики обратились в прокуратуру с постановлением о наложении ареста на имущество муниципальной структуры. Надзорное ведомство такой арест санкционировало. Заметим, что в столице Мордовии основной объем работ по содержанию в чистоте и уборке городских территорий выполняет как раз «Спецавтохозяйство Саранское».
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В Мордовии хитроумная предпринимательница похитила почти 3 миллиона рублей из бюджета
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