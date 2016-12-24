Владимира Грибанова не стали заключать под стражу

Ленинский суд Саранска отказал в ходатайстве следователю по особо важным делам об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для 61-летнего Владимира Грибанова. Председатель правления КС Банка решением суда получил ограничение в виде запрета определенных действий.

Владимир Грибанов подозревается в фальсификации отчетности КС Банка, которая регулярно направлялась в Центральный Банк России. Благодаря такой отчетности, основной регулятор имеет возможность контролировать финансовую устойчивость кредитных учреждений в стране и вмешиваться в их деятельность при неблагополучном развитии событий.

По данным следствия, руководство КС Банка (действуя в составе группы лиц по предварительному сговору) приукрашивало в отчетах сведения о финансовом положении своей кредитной организации. Это делалось с января 2019 года до августа 2021 года. Такое «рисование» нужных показателей позволяло избежать отзыва лицензии. Но, как известно, лицензия в конечном счете у банка все равно была отозвана.

Задержанный 4 октября Владимир Грибанов в ходе допроса вину признал и в частности показал, что в связи с фальсификацией финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, размер недосозданного резерва банка по ссудам составил свыше 95 миллионов рублей.

Суд запретил председателю правления КС Банка выходить в период времени ежедневно с 18 часов вечера до 06 часов утра следующего дня за пределы жилого помещения, в котором он проживает, общаться с кем-либо за исключением ограниченного круга лиц, пользоваться интернетом, если нет реальной угрозы жизни и здоровью.