Директор колледжа в Темникове погорел на незаконных премиях своему тестю

В Темникове директор местного колледжа попал под суд за незаконное одаривание своего тестя, который трудился под его началом, регулярными премиями и надбавками. Руководитель образовательной организации отвечал за растрату вверенного имущества.

Следователи выяснили, что директор колледжа устроил тестя в свое учреждение на должность слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Немолодой работник не отличался трудовым рвением, частенько прогуливал работу без всяких уважительных причин, но знал – начальственный зять его прикроет.

При этом нерадивый слесарь свыше полугода исправно получал премии и различные надбавки по распоряжению своего родственного «опекуна». Как подсчитали правоохранители, такие незаконные выплаты составили 42 тысячи рублей. Квалифицированы эти деяния были как хищение денежных средств путем растраты.

Директор колледжа еще в ходе следствия вину признал и полностью возместил причиненный Министерству образования РМ материальный ущерб. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.