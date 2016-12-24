Директор колледжа в Темникове погорел на незаконных премиях своему тестю

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Экс-руководитель КС Банка Владимир Грибанов попал под уголовное преследование
В Темникове директор местного колледжа попал под суд за незаконное одаривание своего тестя, который трудился под его началом, регулярными премиями и надбавками. Руководитель образовательной организации отвечал за растрату вверенного имущества.
Следователи выяснили, что директор колледжа устроил тестя в свое учреждение на должность слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Немолодой работник не отличался трудовым рвением, частенько прогуливал работу без всяких уважительных причин, но знал – начальственный зять его прикроет.
При этом нерадивый слесарь свыше полугода исправно получал премии и различные надбавки по распоряжению своего родственного «опекуна». Как подсчитали правоохранители, такие незаконные выплаты составили 42 тысячи рублей. Квалифицированы эти деяния были как хищение денежных средств путем растраты.
Директор колледжа еще в ходе следствия вину признал и полностью возместил причиненный Министерству образования РМ материальный ущерб. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
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