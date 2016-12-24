В Мордовии утверждены Председатель Правительства и его заместители

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5 сентября в Саранске на второй сессии Государственного Собрания РМ седьмого созыва были приняты важные кадровые решения.
Главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым для назначения на должности Председателя Правительства РМ, Первого заместителя и Заместителей Председателя Правительства РМ на согласование депутатского корпуса были вынесены ряд кандидатур. Все они в ходе голосования были поддержаны народными избранниками.
На должность Председателя Правительства РМ предложена и согласована депутатами кандидатура Сидорова Владимира Николаевича, ныне – временно исполняющего обязанности Первого заместителя Председателя Правительства – Министра сельского хозяйства и продовольствия РМ.
На должность Первого заместителя Председателя Правительства РМ, курирующего промышленную сферу региона, согласован Фрейдин Игорь Витальевич.
Герасин Александр Анатольевич согласован на должность Заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия, курирующего правовой блок.
Лотванова Галина Алексеевна - на должность Заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия, курирующего социальную сферу.
Таркаева Наталья Александровна согласована на должность Заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия, курирующего финансово-экономический блок.
Хайруллин Инсаф Рашитович – на должность Заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия, курирующего строительную отрасль.
Цыбизова Раиса Михайловна – на должность Заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия, курирующего сельское, лесное хозяйство и ветеринарию.
Чадов Игорь Анатольевич – на должность Заместителя Председателя Правительства – Министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия.
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