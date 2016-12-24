Более 40 студентов Мордовии вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Твой Ход»

7 октября 2021 года в Приволжском федеральном округе стартует полуфинал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он пройдет в Казани и соберет 1600 студентов из всех регионов ПФО, в их числе 43 представителя Мордовии. В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции конкурсанты будут работать в небольших коллективах.

«Конкурс «Твой Ход» – это уникальный шанс для каждого студента России проявить свои способности и лучшие качества, вместе с тем открыть новые таланты и получить ценные навыки. Этот проект дает всем участникам возможность прокачать себя, а победителям и призерам – также крутые бонусы в виде финансовой поддержки на личное развитие. Уверен, что полуфинал в ПФО пройдет на самом высоком уровне, и у ребят останутся незабываемые эмоции и впечатления от пребывания в гостеприимной Казани! Желаю всем удачи и успехов!» – заявил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

В полуфинале конкурса студенты станут участниками деловой игры, которая позволит проявить все их навыки, способности и предрасположенности, а также продемонстрировать знания, полученные в процессе прохождения образовательных курсов «Твоего Хода». Сначала с помощью специалистов ребята определят роли, которые им предпочтительнее выполнять в коллективах. Так, например, они смогут стать лидерами сообществ, мыслителями будущего, играющими по тренду, устранителями несовершенств, разрушителями стереотипов, укротителями хаоса, упорными созидателями. Затем, исходя из ролевых компетенций, студентам предстоит решать задачи, которые организаторы объявят только в день полуфинала. Оценивать конкурсантов будут эксперты, в их числе профессиональные наблюдатели, психологи, инструкторы, тренеры по обучению.

Партнером окружного полуфинала Всероссийского конкурса «Твой Ход» для студентов ПФО выступит образовательная платформа GeekBrains (входит в Mail.ru Group).

Полуфиналы Всероссийского конкурса «Твой Ход» пройдут в очном формате во всех федеральных округах страны, в общей сложности в них примет участие 10 тысяч студентов. Итоги будут объявлены в начале ноября 2021 года. Свои результаты участники смогут узнать в личных кабинетах на платформе твойход.онлайн. В финал Всероссийского конкурса «Твой Ход» выйдет тысяча лучших студентов. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч человек со всей страны.