Сотрудники МЧС по РМ сдали кровь в рамках благотворительной акции

Репортер

На базе Мордовской станции переливания крови проводится благотворительная акция «Спешите делать добро». Сотрудники и работники Главного управления МЧС по РМ в течении трех дней сдавали кровь и ее компоненты. Вырученные в ходе акции средства будут переданы в Темниковский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками. В акции приняли участие около 50 сотрудников и работников ведомства.

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