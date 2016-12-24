Жители республики добровольно сдали оружие на 70 тысяч рублей

В Мордовии пенсионер стал жертвой «финансовых вампиров»
Мошенники вытянули у 71-летнего старика 2,5 миллиона рублей и намеревались еще глубже загнать его в долговую яму
В МВД по РМ подвели промежуточные итоги оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал» и операции «Оружие-2021.
Из незаконного оборота изъято 11 единиц огнестрельного оружия, в том числе по четыре гладкоствольных охотничьих ружья и пистолета, два автомата, один ствол охотничьего ружья, 163 единицы боеприпасов различного калибра.
В свою очередь, добровольно и за вознаграждение жители республики в этом году сдали 25 единиц оружия и 279 патронов. Гражданам выплачено свыше 70 тысяч рублей.
Поделиться в соц. сетях:
Мошенники вытянули у 71-летнего старика 2,5 миллиона рублей и намеревались еще глубже загнать его в долговую яму
Артём Здунов проинспектировал благоустройство дворовых территорий в Пролетарском районе Саранска
Питерские налетчики устроили в Саранске криминальный маскарад
Владимир Путин принял важнейшие решения для развития Мордовии
Одна из «операций» принесла воровской бригаде свыше полумиллиона рублей
Республика станет площадкой для проведения эксперимента с зарплатами учителей
В Мордовии сотрудники спецподразделений соревновались за право ношения крапового берета
15 сентября Артём Здунов осмотрел объекты благоустройства в Рузаевке - парк культуры и отдыха, а также аллею Машиностроителей
Для достижения коллективного иммунитета в Мордовии остается привить от коронавируса 82 тысячи жителей
Экс-руководителя Корпорации развития РМ со второго раза осудили к реальному сроку заключения