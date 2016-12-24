Жители республики добровольно сдали оружие на 70 тысяч рублей

В МВД по РМ подвели промежуточные итоги оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал» и операции «Оружие-2021.

Из незаконного оборота изъято 11 единиц огнестрельного оружия, в том числе по четыре гладкоствольных охотничьих ружья и пистолета, два автомата, один ствол охотничьего ружья, 163 единицы боеприпасов различного калибра.

В свою очередь, добровольно и за вознаграждение жители республики в этом году сдали 25 единиц оружия и 279 патронов. Гражданам выплачено свыше 70 тысяч рублей.