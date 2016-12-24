В Мордовии 70-летний сельчанин зарезал соседа из-за земельного спора

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«Земельная драма» между пожилыми людьми разыгралась летом этого года в деревне Барки Ковылкинского района. 70-летний хозяин деревенской «фазенды» установил забор между земельными участками, не учитывая мнение 64-летнего соседа. Как и всегда в таких случаях, спор касался границ наделов. Ссора между односельчанинами вспыхивала каждый раз, когда они попадались друг другу на глаза. В ходе одной из них 70-летний владелец забора нанес оппоненту один удар ножом в живот. Пострадавшего доставили в больницу, где через непродолжительное время он скончался от обильной кровопотери.
Пенсионеру предъявили обвинение по тяжелой статье - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. По ней пожилому человеку «светит» до 15 лет лишения свободы. Однако, учитывая возраст обвиняемого, приговор вряд ли окажется настолько суровым. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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