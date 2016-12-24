Экс-руководитель КС Банка Владимир Грибанов попал под уголовное преследование

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Бывший владелец и руководитель мордовского КС Банка, депутат Госсобрания РМ Владимир Грибанов задержан в рамках уголовного расследования о махинациях с финансовой отчетностью кредитного учреждения. Об этом сообщает Следственный комитет по РМ.
По данным следствия, с января 2019 по август 2021 года руководство банка в составе группы лиц по предварительному сговору вносили в отчетность, ежемесячно предоставляемую в Центральный банк Российской Федерации, недостоверные сведения о сделках, обязательстве, имуществе и финансовом положении банка, что привело к отзыву Центральным банком РФ лицензии у АО «КС Банк» и назначению временной администрации по управлению банком.
Следователями СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ одновременно проведены обыски по различным адресам, в том числе в банке, организациях и др. В ходе следственных действий изъята необходимая документация, которая изучается следователями.
Уголовное расследование было инициировано по материалам УФСБ по РМ. Владимиру Грибанову инкриминируется ч.2 ст.172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации). В настоящее время председатель правления банка задержан в качестве подозреваемого в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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