Из Мордовии на военную службу осенью планируется отправить около 600 новобранцев

В Пресс-центре Мордовии 4 октября прошла пресс-конференция военного комиссара Мордовии Игоря Тихомирова, в которой также принял участие начальник пункта отбора на военную службу по контракту г. Саранска Айрат Валиуллов. Основной темой стала осенняя призывная кампания, которая стартовала 1 октября этого года. Из Мордовии на военную службу осенью планируется отправить около 600 новобранцев.

«Основные усилия в этой призывной кампании будут также сосредоточены на недопущении распространения новой коронавирусной инфекции и других сезонных заболеваний в войсках при их комплектовании молодым пополнением, - отметил Игорь Тихомиров. - У нас выработан комплекс мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, чтобы сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала. Именно по этой причине все сотрудники военных комиссариатов районов, штат сборного пункта, участвующие в мероприятиях призыва граждан на военную службу, прошли вакцинацию».

«Иммунизация призывников проводится в поликлиниках по месту жительства, а также мобильными прививочными пунктами при военных комиссариатах. Если по каким-либо причинам призывник не успел пройти вакцинацию, ее проведут по прибытию в воинскую часть», - подчеркнул военный комиссар РМ.

Еще одной мерой по борьбе с распространением коронавирусной инфекции является отправка призывников воинскими эшелонами, автомобильным транспортом воинских частей и отдельными вагонами в составе пассажирских поездов, что позволяет избежать контактов с гражданским населением.

В ходе пресс-конференции Игорь Тихомиров рассказал, что Мордовия входит в число регионов-лидеров по показателю годности призывников. Он остается одним из самых высоких в Центральном военном округе и составляет 81,2 процента.

Подводя итоги весенней призывной кампании 2021 года, военный комиссар подчеркнул, что из республики было отправлено рекордное количество призывников в научные роты – 9 человек. Так, в военно-инновационный технополис «Эра» было отправлено 5 выпускников, в научную роту Краснодарского высшего военного училища им. С.М. Штеменко - 3 выпускника МГУ им. Н.П. Огарева. «Впервые мы отправили призывника в научную роту Сухопутных войск, сформированную на базе Московского высшего общевойскового командного училища», - добавил Игорь Тихомиров.

Традиционно призывники из Мордовии направляются в спортивные роты. Так, весной этого года 1 человек отправился служить в Центральный спортивный клуб армии, расположенный в Самаре.

Помимо этого, молодые люди, охотно проходят обучение в ДОСААФ России по Мордовии. Весной 2021 года на службу было отправлено около 200 человек, которые получили воинскую учетную специальность - водители, медбратья, пекари, трактористы и т.д. Осенью 2021 года планируется отправить около 70 человек по водительским специальностям.

«Из общего числа отправленных в войска весной 2021 года около 20% ребят имеют высшее образование, 70% - среднее профессиональное образование, а около 10% - среднее общее, - сообщил Игорь Тихомиров. – Призывники направляются в Вооруженные Силы и другие воинские формирования в соответствии с полученной военно-учетной специальностью».

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту г. Саранска Айрат Валиуллов отметил, что у контрактной службы есть ряд преимуществ и, в первую очередь, – это выплата денежного довольствия. Заработная плата контрактников начинается от 27 – 30 тысяч рублей и доходит до 80 тысяч рублей. Помимо этого, контрактники обеспечиваются служебным жильем, имеют право на отпуск, бесплатный проезд к месту отдыха и обратно, в том числе, включая членов их семей. Через шесть лет прохождения службы военнослужащие имеют право на получение жилья от государства – бесплатно или на льготных условиях. На пенсию контрактники могут уйти в 40-45 лет. Кроме того, они имеют право выбирать виды и рода войск, а также регион прохождения военной службы.

«Молодые люди, окончившие 9-11 класс, поступить на службу по контракту могут непосредственно в войсках, спустя три месяца прохождения службы по призыву», - рассказал начальник пункта. Для тех, кто имеет высшее и среднее профессиональное образование и не проходил службу по призыву альтернативой 1 года службы по призыву может выступить двухлетняя служба по контракту.

«На сегодняшний день около 153 человек изъявили желание проходить службу по контракту, из которых 120 уже отправлены в части», - добавил Айрат Валиуллов. Все, интересующие вопросы о службе о контрактной службе можно задать по номеру телефона 38-56-40.