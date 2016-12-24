В Саранске полицейские поймали афериста на «франшизе»

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Молодой парень выманивал деньги у пенсионерок под предлогом «отмазки» внуков от «статьи за ДТП»
Как сообщает МВД по РМ, следственным отделом полиции в Саранске расследуется уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Молодой парень подозревается в серии мошенничеств на сообщениях о мнимых ДТП, жертвами которых становились доверчивые пожилые жительницы столицы республики.
Потерпевшие пенсионерки в возрасте от 70 до 99 лет обратились в полицию весной этого года. По словам престарелых женщин, им на мобильный телефон звонил якобы сотрудник юридической компании с печальным известием – их родственник устроил тяжелое ДТП. Незнакомец пояснял, что за денежное вознаграждение в сумме от 50 до 200 тысяч рублей он может решить вопрос об «отмазке» их внука от уголовной ответственности. У каждой из потерпевших был внук с водительскими правами, поэтому они не раздумывая соглашались отдать деньги за его «беспроблемное» будущее.
После этого к ним являлся «посыльный», который и забирал деньги за урегулирование «аварийного» вопроса. Таким образом, общий ущерб, причиненный заявительницам, составил 470 тысяч рублей.
В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение мошенничества житель Саранска. Как выяснилось, злоумышленник вступил по интернет-переписке в преступной сговор с неизвестным, который и предложил ему дурить голову пожилым женщинам. При этом, саранский махинатор забирал себе только 40% из похищенных денежных средств, а остальное перечислял незнакомцу. Такая вот криминальная «франшиза».
Свою вину подозреваемый признал полностью. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
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