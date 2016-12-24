5 октября в Саранске откроется выставка «Династия ученых Ворониных»

Завтра, 5 октября в 15.00, в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени И.Д. Воронина состоится открытие выставки «Династия ученых Ворониных».

Основоположником династии стал Иван Дмитриевич Воронин (1905-1983) – учёный-литературовед, писатель и краевед, педагог, общественный деятель. Основоположник современного краеведения Мордовии. Его имя с 2005 года носит краеведческий музей. И.Д. Воронина впервые опубликовал фундаментальные историко-краеведческие исследования о Саранске, изучил и ввёл в научный оборот множество сведений из архивных документов. Автор 14 книг и более 300 очерков и статей. Научную деятельность продолжила его дочь Наталья Ивановна Воронина – кандидат искусствоведения, доктор философских наук, профессор. Она является основателем и руководителем известной в России научной школы по культурологии. Продолжателями династии стали внучки Ивана Дмитриевича: кандидат филологических наук, доктор философских наук Надежда Львовна Новикова и доктор философских наук, профессор Сиротина Ирина Львовна. В своей научной деятельности все они в той или иной степени обращались к краеведению.

На выставке представлены фотографии, документы, научные труды, дневники и личные вещи ученых из фондов Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени И. Д. Воронина и личных архивов.

На открытии выставки будут присутствовать члены семьи и коллеги ученых. С приветственным словом выступят ведущие ученые, краеведы, исследователи творчества И. Д. Воронина.