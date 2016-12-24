В больницах Мордовии с коронавирусом находятся уже 2 345 пациентов

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За последнюю неделю в республике каждый день устанавливается новый антирекорд по выявлению случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. Вот и за минувшие сутки, по данным регионального оперативного штаба, в Мордовии выявлено 85 случаев коронавируса. Соответственно, 52 человека были выписаны с выздоровлением.
Но наиболее показательные цифры содержат данные по госпитализации. На 4 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения в больницах республики находятся уже 2 345 пациентов. Еще неделю назад таковых было порядка двух тысяч.
В федеральной статистике по Мордовии вновь было зафиксировано 3 летальных случая. Скончалась женщина 1947 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.
Скончалась женщина 1929 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1954 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
За период пандемии в республике от коронавируса как основной причины умерли уже 574 человека. 24 402 - выздоровели.
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