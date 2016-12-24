4 месяца исправительных работ получил житель Мордовии за неуплату алиментов

В отделении судебных приставов по Октябрьскому району УФССП России по Республике Мордовия на исполнении находится исполнительное производство о взыскании алиментов с гражданина Б. на содержание дочери.

Будучи уведомленным о возбуждении исполнительного производства, являясь трудоспособным, должник умышленно уклонялся от выплаты алиментов на содержание ребенка. В связи с этим мужчина был привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде обязательных работ сроком на 20 часов.

Однако административное наказание не повлияло на желание мужчины участвовать в жизни и воспитании дочери. Он продолжил уклоняться от уплаты алиментов.

Беспечность и халатное отношение к родительскому долгу привело к тому, что у мужчины образовалась задолженность в размере более 200 тыс.руб.

Отделением судебных приставов по Октябрьскому району в отношении должника возбуждено уголовное дело (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд, изучив все обстоятельства дела и личность подсудимого, объявил приговор и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 4 месяца.