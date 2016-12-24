В Мордовии рассматривают возможность создания региональной команды по пляжному футболу

2 октября, в субботу, Глава Республики Мордовия Артём Здунов встретился с главным тренером сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачёвым. Он привез в Саранск главный трофей планеты в этом виде спорта – Кубок мира, завоеванный месяц назад.

Михаил Лихачёв возглавляет сборную с 2010 года. Спортивные журналисты называют его «Жозе Моуринью пляжного футбола». Он уже приезжал в республику и даже принимал участие в гала-матче в составе команды Мордовии против футбольного клуба «Амкал». Также он был одним из организаторов открытого республиканского чемпионата по пляжному футболу, который прошел в августе в Темникове. Михаил Лихачёв считает Мордовию родным для себя регионом, поскольку его мама – уроженка Ичалковского района.

Кубок мира привезен в Саранск в рамках киберспортивного турнира «ARENA Cyber CUP – 2021».

Артём Здунов рассказал , что является поклонником пляжного футбола и внимательно следил за выступлением нашей сборной на чемпионате мира. Кроме того, руководитель республики отметил, что в Мордовии есть необходимые условия для продвижения и популяризации этого вида спорта. Рассматриваются варианты создания игровых площадок и формирования региональной команды.