В Мордовии рассматривают возможность создания региональной команды по пляжному футболу

Репортер

2 октября, в субботу, Глава Республики Мордовия Артём Здунов встретился с главным тренером сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачёвым. Он привез в Саранск главный трофей планеты в этом виде спорта – Кубок мира, завоеванный месяц назад.

Михаил Лихачёв возглавляет сборную с 2010 года. Спортивные журналисты называют его «Жозе Моуринью пляжного футбола». Он уже приезжал в республику и даже принимал участие в гала-матче в составе  команды Мордовии против футбольного клуба «Амкал». Также он был одним из организаторов открытого республиканского чемпионата по пляжному футболу, который прошел в августе в Темникове. Михаил Лихачёв считает Мордовию  родным для себя  регионом, поскольку его мама – уроженка Ичалковского района.

Кубок мира привезен в Саранск  в рамках киберспортивного турнира «ARENA Cyber CUP – 2021».

Артём Здунов рассказал , что является поклонником пляжного футбола и внимательно следил за выступлением нашей сборной на чемпионате мира. Кроме того, руководитель республики отметил, что в Мордовии есть необходимые условия для продвижения и популяризации этого вида спорта. Рассматриваются варианты создания игровых площадок и формирования региональной команды.

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