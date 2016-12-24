В Мордовии за сутки выявлено уже 80 новых случаев коронавируса

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По данным регионального оперативного штаба, в Мордовии за минувшие сутки, 30 сентября, выявлено уже 80 новых случаев коронавируса. При этом 54 человека были выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по республике зафиксировано 3 новых летальных случая. Скончался мужчина 1938 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1946 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончался мужчина 1938 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.
По данным на 1 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
2 156 человек на стационарном лечении;
2 047 человек под наблюдением дома.
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15 сентября Артём Здунов осмотрел объекты благоустройства в Рузаевке - парк культуры и отдыха, а также аллею Машиностроителей
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