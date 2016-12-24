В сентябре жители Мордовии перечислили мошенникам более 13 миллионов рублей

МВД обобщило данные от мошеннических потерь жителей Мордовии в сентябре этого года. В органы внутренних дел республики с заявлениями о совершенных мошенничествах и кражах денежных средств с банковского счета обратились более 100 местных жителей. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила свыше 13 миллионов рублей. Более половины из этой суммы люди лишились, пытаясь предотвратить несанкционированное списание денежных средств и оформление на них кредита.

Около 3 миллионов похитили злоумышленники во время продажи и покупки различных товаров на сайтах «Авито», «Юла», в социальных сетях «Инстаграм», «Тик-Ток» и «Вконтакте». Свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей потеряли жители Мордовии планируя заработать на электронных торгах. А 15-летний подросток перечислил неизвестным 7 тысяч рублей под предлогом обмена криптовалюты.

За прошедший месяц 10 жителей Мордовии сообщили в полицию о том, что злоумышленники пытались похитить их денежных средств. Благодаря проявленной бдительности граждане смогли сохранить более 2 миллионов 800 тысяч рублей.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам быть внимательными при общении с незнакомыми людьми, не перечисляйте денежные средства целителям и экстрасенсам, за помощь в получении брокерских услуг и сверхприбыли при участии в электронных торгах. Будьте внимательны при покупке товаров в сети Интернет.